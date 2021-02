Eerste editie van GP Oetingen op 14 maart

In tijden waarin het in de koerswereld annulaties regent door corona, doen de organisatoren van de GP Oetingen net het tegenovergestelde. Op 14 maart organiseren ze de eerste editie van het zusje van de Gooikse Pijl. 25 teams komen aan de start van de nieuwe wedstrijd voor dames elite.

De Gooikse Pijl Oetingen wordt gereden op 14 maart en weet onder meer vijf Worldteam-ploegen te strikken: Worx, Movistar, BikeExchange, Team DSM en Canyon-SRAM. “Het was zeker niet simpel om in volle coronacrisis een nieuwe koers uit de grond te stampen. Maar we zijn daar toch wel mooi in geslaagd. Dit ondanks het feit dat we dienen te organiseren zonder publiek of VIP’s. Onze geldschieters zijn heel loyaal, ook al kunnen ze er op zondag 14 maart niet bij zijn”, zegt organisator Steven Christiaens.

De organisatie achter de GP Oetingen is niet aan haar proefstuk toe. “Wij hadden al enige ervaring met het vrouwenwielrennen aangezien we reeds enkele edities van ons criterium Danny ‘Bolle’ Steenhout achter de rug hebben. Maar met deze GP Oetingen gaan we toch nog een echelon verder. Eigenlijk hadden we onze aanvraag gedaan voor een categorie 1.1-wedstrijd maar aangezien het de eerste editie is moeten we tevreden zijn met de quotatie 1.2”, vervolgt Steven Christiaens.

De start en finish liggen op de Kloosterstraat in Oetingen. "Tijdens de tien plaatselijke ronden krijgen de rensters twee kasseizones en de helling van de Bergstraat in Oetingen onder de wielen geschoven. Het parcours is alvast selectief genoeg om er een spannende bedoening van te maken. Bovendien onderwerpen we iedereen die een accreditatie wil voor de GP Oetingen aan een coronasneltest. Wij dragen zelf die extra kosten, maar door die testen zijn we alvast zeker dat we in ideale omstandigheden kunnen organiseren”, geeft Steven Christiaens mee.