Eerste professionele loopteam van het land: "Willen beste ter wereld worden"

Dankzij twee nieuwe geldschieters krijgen de atleten financiële ondersteuning bij onder meer hun sportmateriaal en trainingsstages. Maar het team moet ook recreatieve lopers en jeugdatleten inspireren. "Wij denken dat dat kan door onze elitesporters meer als marketingproduct in te zetten", zegt Stijn Moriau van Runners’ Lab Athletics Team. "Zo krijgen ze enerzijds een fanbase, zoals bijvoorbeeld een Mathieu Van der Poel dat heeft in de cyclocross of in het wielrennen heb je Deceuninck-Quick Step. Naar dat model streven we meer en meer."

De ambitie van het Runners' lab Athletics Team reikt ver. "Op lange termijn willen we gewoon het beste team van de wereld worden. Dat klinkt heel hoogmoedig misschien of arrogant, maar dat is echt wel de ambitie", besluit Moriau.