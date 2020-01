Eerste training voor Special Devils

Eind oktober vonden er selectiedagen plaats voor de Special Devils. Vandaag werden de 44 uitverkoren spelers aan de pers voorgesteld. Samen vormen ze 4 teams, waaronder 3 niveaus Special Devils en één ploeg Special Flames. Onder hen ook enkele gelukkigen uit onze regio. Zij kregen vandaag hun eerste training in het Belgian Football Centre in Tubeke. Voor deze speciale gelegenheid gebeurde dat onder leiding van bondscoach Martinez. “Ze zien lachen, zien dat ze betekenis vinden in wat ze doen, dat is zalig”, reageerde Martinez. “Voetbal is een inclusieve manier van leven. Een passie voor iedereen. Het stimuleert je en het toont je dat een beperking geen probleem mag zijn om deel uit te maken van een team, een team dat België zal vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, internationale en nationale competities.”

Een verslag zie je in RINGtv Sport vanaf 19u30.

Foto: Joëlle Verbeeck