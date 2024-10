In de eerste provinciale van het voetbal boekt Elewijt een belangrijke overwinning. Elewijt klopt in eigen huis Pepingen-Halle met 3-0 en klimt zo naar plaats 2 in het klassement. Pepingen-Halle kwam nochtans met een reeks van 5 opeenvolgende overwinningen in de broekzak afgezakt naar Elewijt.