Elien Breusegem (13) nu al bij top in het judo

Ze is amper 13 maar ze heeft nu al tal van titels in het judo op haar naam staan en dat zowel in binnen- als in buitenland. Ze heet Elien Breusegem en ze werd, na een sterk sezioen in 2018, door de Vlaamse juodfederatie uitgeroepen tot beste eerstejaars judoka bij de U15.

Elien doet intussen al 7 jaar judo, van in het derde leerjaar. "Ik ben ermee begonnen door mijn papa", zegt Elien. "We waren op de trampoline aan het spelen, een beetje aan het vechten zeg maar, zonder elkaar pijn te doen. Ik dacht dat de sport alleen maar voor jongens was. Mijn papa zei dat dat niet zo was en zo ben ik er mee begonnen."

Elien traint bijna iedere dag van de week, ze doet ook nog gymnastiek, tumbling en trampoline. Ze vindt judo wel leuker dan turnen, want ze denkt dat ze in het judo veel meer zal kunnen bereiken dan in het turnen. Volgend jaar zet ze alles op het judo. De resultaten zijn er alleszins. Zo behaalde Elien goud op het provinciaal kampioenschap, zilver op het Vlaams kampioenschap en brons op het Belgisch kampioenschap.

"Mijn sterke punten in judo zijn uchi mata, dat is een beweging waarmee ik het been tussen de benen van de andere moet krijgen. Dan moet je een beetje huppelen waardoor de partner op de grond gaat. Die beweging kan ik heel goed en op de grond ben ik ook wel sterker."

Er zijn uiteraard nog een paar werkpunten maar één ding staat vast: Elien zal het in het judo nog heel ver schoppen.