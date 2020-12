De Belgische voetbalbond heeft beslist om in het futsal enkel de heenronde af te werken en dat vanaf 15 febuari. Er zullen dus geen play-offs gespeeld worden.

Enkel heenronde en geen play-offs in futsal

De beslissing speelt in het voordeel van FP Halle-Gooik. De Pajotten delen momenteel de kopposititie met Noorderwijk en hebben een voorsprong van drie punten op huidig landskampioen Charleroi. Halle-Gooik heeft bovendien nog een match minder gespeeld dan de Limburgers, die ook nog enkele kleppers treffen in hun resterende matchen. Bij Halle-Gooik reageert men niet ontevreden op de beslissing van de voetbalbond, al had de club liever een volledige competitie afgewerkt met play-offs.