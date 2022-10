Eppegem blijft steken op gelijkspel tegen Elene-Grotenberge

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Eppegem. De derdenationaler kon dit seizoen nog niet winnen. Ook tegen Elene-Grotenberge kwam het in eigen huis niet verder dan een gelijkspel. Het werd 1-1.

Eppegem begint goed aan de wedstrijd, maar kan het veldoverwicht niet verzilveren. Na een kwartier is het dan toch raak. Een voorzet komt tot bij Eki en die trapt via de doelman en de paal Eppegem op voorsprong. 1-0. Eppegem zit goed in de wedstrijd, maar zowel Fontaine als Van Steenwinkel kunnen doelman Engelbinck geen tweede keer verslaan. Elene-Grotenberge raakt in de eerste helft niet verder dan een flauw schotje op doel. De 1-0 ruststand is dan ook meer dan verdiend voor de thuisploeg.

Een ander spelbeeld na de rust. Na tien minuten komen de Oost-Vlamingen op gelijke hoogte. Na een goede voorzet verslaat Vermeer Leemans met een mooi geplaatst schot 1-1. De doelman van Eppegem haalt niet veel later Vandendriessche neer. De scheidsrechter legt de bal op de stip, maar Leemans zet zijn fout recht. Leemans zweeft de bal mooi uit de hoek. Beide teams voelen dat de overwinning er nog in zit en gaan er vol voor. Al kunnen ze hun inzet niet omzetten in doelpunten. Het blijft na negentig minuten 1-1.

Eppegem en Elene-Grotenberge delen de punten. Een punt waar beide ploegen niets mee opschieten. Eppegem staat na negen speeldagen op de voorlaatste plaats met amper vijf punten.