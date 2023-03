Eppegem degradeert na zeven jaar opnieuw naar provinciale reeksen

Met nog drie wedstrijden voor de boeg heeft Eppegem een achterstand van tien punten op een barrageplaats. Daardoor is het mathematisch zeker van degradatie. De club promoveerde in 2015 onder leiding van Greg Vanderidt naar de nationale reeksen. In het eerste seizoen in derde nationale eindigde het op een 8ste plaats, het seizoen daarop dwong het zelfs promotie af via de eindronde. Het avontuur in tweede nationale was van korte duur, want na een seizoen degradeerde de club opnieuw.

Met beperkte middelen en dankzij een knappe eindsprint kon Eppegem zich vorig seizoen handhaven in het nationale voetbal, maar dit seizoen bleef een mirakel uit. De Zemstse club kon in 25 wedstrijden amper drie keer winnen.