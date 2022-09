Evenepoel heeft tweede ritzege in Vuelta beet

De 'Remcoorts' in onze regio zal na vandaag naar nieuwe hoogten stijgen, want Remco Evenepoel heeft zijn tweede ritzege te pakken in de Ronde van Spanje.

De Schepdaalnaar won bovenop de Alto de Piornal voor zijn dichtste achtervolger Enric Mas en vroege vluchter Robert Gesink. Dankzij de zege zit Evenepoel nog iets steviger in de rode leiderstrui. Nog drie dagen nagelbijten en dan weten we of Evenepoel de eerste Belg wordt in 44 jaar die een grote ronde wint.