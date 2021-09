Fabio Jakobsen wint Gooikse Pijl

De achttiende editie van de Gooikse Pijl is gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen. Hij klopte in de sprint Danny Van Poppel en Jordi Meeus.

De Gooikse Pijl, die dit jaar voor het eerst vertrok in Halle, had met Mathieu Van der Poel en Fabio Jakobsen een aantal grote namen aan de start. Vroeg in de wedstrijd gingen zeven renners ervandoor, onder wie Marchand, Van Schip en De Ketele. Van der Poel nam de kop van het peloton en knabbelde zo een stuk weg van de voorsprong van 2 minuten. Drie renners maakten de oversteek naar de kopgroep: Taminaux, Stybar en Biermans. In de laatste ronde wist het peloton de vluchters nog te pakken en dus kwam het tot een massasprint. Topfavoriet Fabio Jakobsen haalde het voor Danny Van Poppel, de winnaar van vorig jaar en Jordi Meeus. Arne Marit uit Vollezele viel net naast het podium.