FP Halle-Gooik: "De Final Four wordt moeilijk, maar we zijn hongerig"

Volgende week vertoeft Halle-Gooik in Moskou voor de eliteronde van de Champions League. De Pajotten zitten in een poule van vier. Enkel de winnaar stoot door naar de final four.

Halle-Gooik is tot nu toe niet de pletwals is van de voorbije seizoenen. De ploeg neemt het volgende week op tegen Mostar, de kampioen van Bosnië, Dobovec, de kampioen van Slovenië en KPRF, de kampioen van Rusland. “KPRF is een van de topclubs in Europa”, zegt manager van FP Halle-Gooik Lieven Baert. “Dat wordt heel moeilijk. Ze hebben een gigantisch budget. Een ploeg vol top Brazilianen en de favoriet om de poule te winnen.” Mostar is een team waar tegen Halle-Gooik moet kunnen winnen. Tegen Dobovec verloren de Pajotten wel vorig jaar, maar ook dat team is een haalbare kaart. Wil Halle-Gooik doorstoten naar de final four dan moet het beresterke Moskou voor de bijl.