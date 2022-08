Fransman Louvel wint Druivenkoers

De Druivenstreek is vandaag het decor voor de Druivenkoers. Geen Remco Evenepoel om zijn zege van vorig jaar te verdedigen. De Schepdaalnaar rijdt in de Vuelta zijn eerste grote ronde. Het was vooral uitkijken naar Mathieu Van der Poel, die zijn wederoptreden maakte na een teleurstellende Ronde van Frankrijk. Zopas kwam de Fransman Matis Louvel als winnaar van de 62ste Druivenkoers over de streep. Louvel finishte solo, hij was in de finale weggereden uit een groepje met onder meer Démare en Van Gestel.