G-sportclub DAIS viert 20ste verjaardag met sportfeest

DAIS vzw is de grootste G-sportclub uit de regio. “We zijn actief in 9 sporttakken waarvan 1 in samenwerking met een valide club”, vertelt Marc Van Damme, oprichter van DAIS vzw. “Zo stuurt DAIS in totaal ongeveer 200 sporters met een beperking aan. Ze komen uit het Pajottenland en de Denderstreek en zelfs daarbuiten om wekelijks te trainen.” DAIS staat voor Doe Aan Integratie door Sport. In de toekomst wil de club nog meer G-sporters bereiken.