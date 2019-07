Geen medaille voor Sacoor op EK voor beloften

Jonathan Sacoor uit Beersel heeft met de estafetteploeg op de 4x400 meter geen medaille kunnen pakken op het EK Atletiek voor beloften in Gävle in Zweden. In de finale liep het helemaal mis toen Camille Snyders de stok liet vallen.

De Belgen waren nochtans goed gestart. Beginloper Dooms gaf als eerste de stok door aan Camille Snyders. Die liep nog even aan de leiding, maar moest halverwege zijn ronde enkele plaatsen prijsgeven. Bij het uitkomen van zijn laatste bocht kwam Snyders in contact met een concurrent. In het gedrum liet hij zijn stok vallen. Meteen einde wedstrijd voor Sacoor, die als laatste zou lopen. De Beerselnaar liep in Gävle geen individueel nummer.

Lars van Rooy uit Londerzeel kon zich gisteren niet plaatsen voor de finale in het hoogspringen. Van Looy ging over 2m02, maar voor een plaats bij de laatste 12 was een sprong van 2m16 nodig. Het EK in Gävle werd wel een succes voor de Belgische delegatie met vijf medailles: 1 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles.