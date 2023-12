Geen tweede Final Four voor RSCA Futsal

RSCA Futsal is er niet in geslaagd om voor het tweede jaar op rij de finaleronde van de Champions League te bereiken. In de beslissende wedstrijd was Sporting Lissabon een maatje te sterk. De Portuguezen wonnen met 4-1.

Sporting begon als favoriet aan de wedstrijd, zeker omdat het voor eigen publiek mocht spelen. Het kwam 2-0 voor via Diogo Santos en Varela. Edu milderde tot 2-1, maar na de rust legden Zicky en Bernardo Paço de wedstrijd in een definitieve plooi. RSCA Futsal slaagt er dus niet in om voor het tweede jaar op rij de Final Four in de Champions League futsal te bereiken, tegenstander Sporting Lissabon wel. Het neemt het daarin op tegen Benfica, Barcelona en Palma, de winnaar van vorig jaar.