Gegeerde Rangel verlengt contract bij RSCA Futsal: “Ik voel me hier thuis”

Rangel was gegeerd wild op de transfermarkt. Verschillende topclubs uit Europa en Brazilië toonden interesse, maar hij kiest voor een langer verblijf in de Belleheide. “Die beslissing maakte ik omwille van meerdere redenen. Op sportief vlak zit ik hier absoluut goed. Ik kan elk jaar strijden voor trofeeën en de Champions League spelen. Een tweede reden waarom ik me hier thuis voel, is de situatie naast het veld. België biedt mij en mijn familie een warme leefomgeving. Vooral voor mijn zoontje is dat fijn om zo op te groeien”, aldus Rangel.