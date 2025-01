Gemeente Zemst legt kunstgrasveld aan voor SK Laar

SK Laar is de enige voetbalclub in Zemst die nog geen vernieuwd grasveld heeft.

"Omdat de clubs in onze gemeente veel met jeugd bezig zijn en omdat SK Laar nog geen kunstgrasveld had, hebben we dit dossier bij ons aantreden meteen aangepakt", zegt burgemeester Bart Coopman. "Er is al een overleg geweest met de club en de eerste afspraken zijn gemaakt. Normaalgezien zal de aanleg gebeuren in het tussenseizoen, dus mei, juni, juli, augustus 2025."

"Samen met SK Laar gaan we een concrete planning uitwerken zodat de werking van de club zo min mogelijk verstoord wordt door de aanleg van het kunstgrasveld", vult schepen van Sport Koen Vandermeiren aan.