Grimbergenaar Pacôme verbaast schaakwereld

Toen we ons kot nog uit mochten, ging Pacôme Gilson elke zondag op café - of toch naar de zolder van café de Plekpot in Kapelle-op-den-Bos, om te schaken bij Schaakkring Het Wit Paard. Dat doet ie ondertussen al meer dan twee jaar. Hij is er toevallig ingerold.

“Het was een cadeau voor mijn zus, maar ik was er eigenlijk meer in geïnteresseerd dan zij. Wat ik er zo leuk aan vind? Het is een denksport en eigenlijk is het de eerste sport die ik geleerd heb”, zegt Pacôme Gilson uit Grimbergen.

Trainer Hugo Van Steenwinckel had meteen door dat hij een zeer getalenteerde jongen voor zich had. “Hij zag meteen alles heel snel. Hij is heel sterk in combinaties en hij is heel gemotiveerd. Hij kan mij nog niet verslaan, maar dat zal niet lang meer duren. Ik denk dat ik binnen twee jaar geen schijn van kans meer maak”, aldus Van Steenwinckel.

In 2018 en 2019 was Pacôme de beste van Vlaams-Brabant en op de Vlaamse jeugdkampioenschappen werd hij tweede in zijn leeftijdscategorie. “Ik wil graag de beste van Europa worden. Daarom oefen ik nu veel, ook tegen volwassenen. Dat is soms ingewikkeld omdat ze openingen maken die ik nog niet ken. Van hen kan ik nog niet winnen, maar van 15-jarigen wel”, aldus Pacôme.