Halle-Gooik blijft futsalcompetitie domineren

21 wedstrijden, 21 overwinningen. Dat is het straffe parcours van Halle-Gooik dit jaar in de vaderlandse competitie. Al was het gisteravond wel Antwerpen dat op voorsprong kwam via ex-speler Zouggaghi. Jelovcic zette de scheve situatie snel recht, maar het was daarna opnieuw Antwerpen dat op voorsprong kwam via Zaaf. De Sinjoren speelden sterk en dwongen een reeks kansen af, maar scoren lukte niet meer. Bij Halle-Gooik lukte dat nog drie keer, waardoor de thuisploeg het laken naar zich toe trok. Tomic scoorde twee keer, Diogo zette de 4-2 eindstand op het bord.

Door de overwinning loopt Halle-Gooik drie punten uit op dichtste achtervolger Antwerpen. De Pajotten hebben 63 punten, maar liefst 17 punten meer dan de Antwerpenaren.