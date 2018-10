Halle-Gooik blikt tevreden terug op organisatie Champions League

Halle-Gooik wilde van de main round van de Champions League een futsal-hoogfeest maken. Voor dit tornooi kreeg sporthal De Bres een nieuwe vloer en extra tribunes. Voor een club die in 2004 nog in de vierde provinciale speelde was dat een gigantische onderneming. “Onze fantastische groep heeft er een toptornooi van gemaakt”, meent manager Lieven Baert. “Tientallen mensen hebben dag in, dag uit, tot midden in de nacht de grillen van die clubs geregeld en ik mag heel trots zijn op onze club dat we dit tot een goed einde hebben gebracht.”

Halle-Gooik wilde graag de main round Champions League organiseren omdat het de ambitie heeft om het futsal bekender en geliefder te maken in ons land. Marc Laroy, voorzitter van de supportersclub van Halle-Gooik, gelooft dat dat gelukt is. “De Bres heeft hier enkele keren goed vol gezeten”, aldus Laroy. “We hopen dat we een goed deel van die mensen hier nog gaan terugzien voor onze competitie.”