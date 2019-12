Halle-Gooik en coach Fernandão uit elkaar

Halle-Gooik heeft de samenwerking met zijn coach Fernandão stopgezet. De Braziliaanse Spanjaard was als coach nog geen jaar aan de slag in De Bres.

Fernandão, ex-speler van Halle-Gooik, nam in maart van dit jaar over van Fuentes, die voor een avontuur in Japan koos. Vorig seizoen won Fernandão de beker en landstitel met Halle-Gooik, maar dit seizoen loopt het minder.

“Na overleg werd vastgesteld dat de relatie tussen spelers en coach niet de beoogde resultaten en vooruitgang bracht. De club blijft ervan overtuigd dat Fernandão de juiste man op de juiste plaats was en betreurt de uiteindelijke uitkomst van deze samenwerking,” zegt algemeen directeur Lieven Baert.

Op de openingsspeeldag leed Halle-Gooik verrassend puntenverlies tegen nieuwkomer Borgloon. Ook de wedstrijden nadien kon Halle-Gooik nooit echt indruk maken, al speelden de vele blessures ook hun rol. Verder werd Halle-Gooik Europees uitgeschakeld in de Elite Round, waardoor het opnieuw niet kon doorstoten naar de Final Four. Fernandão betaalt nu de prijs voor de matige prestaties.

“Misschien was onze club nog niet klaar voor een persoon van dit allooi. De club wil Fernandão bedanken voor zijn onuitputtelijke inzet en werkkracht. Nooit eerder was iemand zo begaan met onze club en zijn toekomst. Fernandão zal een rol blijven spelen in de ontwikkeling van de club en ons bijstaan met raad en daad”, besluit Baert.

Assistent-trainer Albert Conejos zal tot nader order de trainingen leiden. De club zal zijn zoektocht naar een nieuwe coach de komende dagen inzetten.