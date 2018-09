Halle-Gooik is klaar voor het grote Europese avontuur

Voor Halle-Gooik is het volgende week eindelijk zo ver: de main round van de Champions League in sporthal De Bres in Halle. In een poule van 4 neemt de thuisploeg het op tegen Barcelona, Benfica Lissabon en Parijs. De eerste drie van de poule stoten door naar de volgende ronde. Halle-Gooik lijkt alvast klaar voor het grote Europese avontuur.

Het geloof bij de spelers is alvast groot. De profs van Halle-Gooik dollen op training, maar ze staan op scherp.

"Het team is geconcentreerd omdat het een bijzonder belangrijke week is voor de club en het is een kampioenschap met belangrijke wedstrijden die iedereen wil spelen", aldus Diogo Guimaräes de Lana Castra.

Voor trainer Juan Francisco Zamora Fuentes is niets onmogelijk: "We weten dat het bijzonder moeilijk is om van Benfica en Barelona te winnen omdat het sterke teams zijn in eigen land en in Europa, maar we werken heel de dag hard om in vorm te zijn en te verrassen."

Barcelona is favoriet om de poule te winnen. Coach Fuentes schat het team sterker in dan Benfica Lissabon.

"Het verschil met Barcelona is de doelman. De doelman van Barcelona is beter dan de doelman van Benfica. In deze sport maakt de doelman het verschil."

Manager Lieven Baert droomt van kwalificatie, dan is één partij cruciaal. "Iedereen kijkt uit naar Benfica en Barcelona, maar dat is surplus, dat is gala, maar die match tegen Parijs is de match waar het om draait, dat is ook de match waar wij onze kwalificatie moeten verdienen."

Een ronde organiseren in Champions League. Daar komt heel veel bij kijken. Ook veel stress, maar dat neemt de manager er graag bij.De belangstelling voor het gebeuren is alleszins groot, want er zijn nog amper tickets beschikbaar. Duimen voor Halle-Gooik

