Regerend kampioen Halle-Gooik kon zich vrijdag in het futsal verzekeren van een plaats in de halve finale van de play-offs. Dan moest het de terugmatch winnen van Noorderwijk. De heenwedstrijd van vorige week was een spektakelmatch die eindigde op 6-7.

In de eerste helft waren Noorderwijk en Halle-Gooik mekaar waard. Bij de rust stond het 4-3. Maar in de tweede helft schakelde Halle-Gooik een versnelling hoger. De Pajotten scoorden nog 5 keer. Met een 9-3-overwinning gaat Halle-Gooik verdiende naar de halve finale waar Charleroi of Lierse wacht. Sowieso is de titel het grote doel, want die geeft recht op deelname aan de Champions League en daar ver geraken is de ultieme droom.

Een verslag zie je vanavond in RINGtv Sport.