Halle-Gooik niet opgezet met annulatie van play-offs

Halle-Gooik pakte vorig jaar nog voor het vijfde jaar op rij de landstitel door Malle-Beerse met 10-0 in de pan te hakken. Dit seizoen draait Halle-Gooik niet op volle toeren. Zo verloor het de laatste thuismatch voor het uitbreken van de coronacrisis met 4-5 van Charleroi. In de stand, die van voor de start van de crisis, is Halle-Gooik tweede met 5 punten minder en een match minder gespeeld dan leider Charleroi. Omdat die stand nu beschouwd wordt als eindstand is Charleroi kampioen. Niet eerlijk, zeggen ze bij Halle-Gooik. “Het is zo dat het reglement in het futsal zegt dat de landskampioen uit de play-offs komt. Dat wil zeggen dat de reguliere competitie eigenlijk dient om de 8 ploegen aan te duiden die de play-offs mogen spelen”, zegt manager van Halle-Gooik Lieven Baert. “Het is dan ook onmogelijk om uit het kwalificatietornooi een winnaar te halen voor het eindtornooi.”

Halle-Gooik laat het er niet bij en vraagt de voetbalbond om de beslissing te herzien. Gebeurt dat niet, dan neemt de club verdere stappen. “Dan trekken we naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport”, zegt Baert. Halle-Gooik, dat benadrukt alle begrip te hebben voor het stopzetten van de competitie, hoopt dat de play-offs toch nog kunnen gespeeld worden, al is dat in juni of juli. “Kan dat niet om gezondheidsredenen dan vragen wij om geen kampioen toe te kennen en het kampioenschap, zoals andere landen doen, te annuleren en volgend jaar gewoon te starten met dezelfde ploegen in dezelfde reeks.” En wat dan met de Champions League in dat geval? Deelname daaraan is cruciaal voor Halle-Gooik, ook financieel. “In de andere landen is de huidige kampioen die Europees speelt. Dat zou in dat geval Halle-Gooik zijn”, besluit Baert.

