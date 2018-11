In het zaalvoetbal stond er gisteravond een bekerwedstrijd op het programma voor Halle-Gooik. De Pajotten haalden het erg makkelijk tegen Meeuwen.

Halle-Gooik had weinig moeite met Meeuwen in z’n wedstrijd voor de Beker van België. Het werd 1-11 op verplaatsing. De doelpunten kwamen van Fernandao (2), Patias(2), Gréllo (2), Gonzalo, Leitão, Diogo, Ibrahim Adnane en Jelle Nerinckx. In de achtste finales neemt Halle-Gooik het op tegen United Beverlo.