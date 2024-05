Hallenaar Jimmy Coenraets ruilt dames OH Leuven voor avontuur in de Verenigde Staten

Jimmy Coenraets was vijf seizoenen trainer van de Leuvense dames. “Ik kreeg de boodschap om vooral een structuur neer te zetten die top is in België en ik denk dat we dat ook goed gedaan hebben”, blikt de Hallenaar tevreden terug. “We mogen ook internationaal naar buiten komen hoe we de laatste jaren gewerkt hebben. We hebben speelsters afgeleverd aan buitenlandse topcompetities en hebben enorme stappen gezet in het jeugdvoetbal. Volgend seizoen hebben we honderd speelsters in onze jeugdwerking. Deze club is klaar om nog meer mijlpalen in het vrouwenvoetbal na te jagen.”

Nu kiest Coenraets voor een avontuur in de Verenigde Staten. Hij wordt er assistent-trainer van de Utah Royals, een club in één van de sterkste vrouwencompetities ter wereld. “Deze trein passeerde en ik moest erop springen. Het is voor mij een hele mooie en goede stap, want ik leef van uitdagingen”, zegt Coenraets. “Het was niet makkelijk voor mij om de keuze te maken om de club te verlaten. Ik vind het jammer dat ik afscheid neem zonder prijs, want dat blijft een leegte in mijn periode bij de club.”

Met Coenraets vertrekt een tweede regiogenoot bij OH Leuven Dames. De club neemt ook afscheid van middenveldster Marie Detruyer. De 20-jarige Dilbeekse trekt naar de Italiaanse topclub Inter Milaan.