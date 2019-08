Hanne Verbruggen wint BK 10 kilometer op de weg

Hanne Verbruggen uit Herne is in Lokeren Belgisch kampioen geworden op de 10.000 meter op de weg. Verbruggen had aan de eindmeet 6 seconden voorspronger op haar naaste belager, topfavoriete Nina Lauwaert.

De wedstrijd in Lokeren was lang gesloten. Pas in de sloktilometer viel de beslissing. Topfavoriete Nina Lauwaert kwam vroeg in de wedstrijd ten val, waardoor ze krachten verspeelde om Verbruggen bij te benen. De 26-jarige uit Herne bleef tempo maken en ontdeed zich in de slotfase van Lauwaert. Zo wordt de Hernese net als in 2017 Belgisch kampioen op de 10.000 meter op de weg.

Verbruggen verbeterde bovendien haar persoonlijk record met anderhalve minuut. Lauwaert werd tweede, Eline Daelemans vervolledigde het podium. Bij de mannen won Europees kampioen marathon Koen Naert.

Foto: Kris Poelaert