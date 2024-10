Zaterdag stond in de eerste nationale van het handbal, dat is -net onder de BeNeLiga- de op 1 na hoogste afdeling, de topper op het programma tussen leider Kraainem en de nummer 2 Houthalen. Houthalen telde vooraf 1 puntje minder dan Kraainem, maar had ook een wedstrijd minder gespeeld. Kraainem won het spannend duel met 29-26 en blijft aan kop. Hier het verslag.