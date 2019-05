Internationaal Olympisch Comité bekroont Eur. 90 Kraainem

Voetbalclub Eur.90 Kraainem heeft de ‘IOC Trophy for Olympism’ in ontvangst mogen nemen. Het krijgt de prijs van het Internationaal Olympische Comité voor het project waarbij het vluchtelingen voetbaltraining en taallessen geeft.

Sinds 2015 ontvangt de Kraainemse voetbalclubs elke week vluchtelingen uit het Fedasil-centrum van Sint-Pieters-Woluwe. In kleine groepen krijgen ze voetbaltraining, een basiscursus Frans, een maaltijd en een volledige voetbaluitrusting van de club.

Het project krijgt nu de ‘IOC Trophy for Olympism’-prijs. Die trofee bekroont organisaties of personen die sport gebruiken om een betere en vreedzamere wereld op te bouwen. In vier jaar tijd hebben maar liefst 2.000 vluchtelingen in Kraainem voetbaltraining gevolgd.

Het project is intussen uitgegroeid tot een Europees proefproject dat mee wordt ondersteund door de Europese Commissie en de UEFA Children’s Foundation.

Foto: Facebook Eur.90 Kraainem