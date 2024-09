Italiaan Federico Savino wint eerste GP Stad Halle

Gisteren werd de eerste editie van de Grote Prijs Stad Halle gereden. Dat is een 1.2.-race waarbij de profteams hun beste jongeren aan de start brengen. De wedstrijd moet de opvolger worden van Halle-Ingooigem. Het parcours is pittig met de Bruineput in Dworp als scherprechter. Het is de Italiaan Frederico Savino die verdiend de eerste GP Halle wint. De Oostenrijker Zangerle is tweede, Lars Vanden Heede, net als de winnaar van het Soudal-Quick.Step Development Team, wordt derde.