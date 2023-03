Jeugdspelers Fenixx BeigHum trappen eerste balletjes op nieuw kunstgrasveld

Fenixx BeigHum heeft z’n kunstgrasveld in Beigem officieel ingehuldigd. Een belangrijke stap in de evolutie van de fusieclub. De jeugd mocht als eerste een balletje trappen op het gloednieuwe veld.

Het verhaal van fusieclub Fenixx Beighum startte pas vorige zomer en is nu al een succes. Het is het resultaat van de fusie tussen Borght-Humbeek en Beigem. De club telt meer dan 600 spelers. Zij kunnen voortaan terecht op een kunstgrasveld. “De trainingen kunnen op een hoger niveau aangeboden worden. We hebben ondertussen ons provinciaal label opnieuw gehaald voor de jeugd, waar we zeer fier op zijn. Anderzijds is het kunstgrasveld ook commercieel interessanter, zeker door de mooie kantine die er al was”, zegt bestuurslid Bart Mertens.

De eerste ploeg van Fenixx zal er dan ook zijn thuiswedstrijden afwerken. De ploeg staat aan de leiding in eerste provinciale. Hoewel Fenixx eerder mikte op een plek in de top-5, is de ambitie om de titel te pakken groot. “Het zou te gek zijn voor woorden om niet voor de promotie te gaan. We zijn zeer ambitieus om volgend jaar in nationale te spelen, maar we beschouwen ons strategisch toch eerder als een eersteprovincialer”, aldus Mertens.