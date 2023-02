Kester-Gooik pakt de maat van Leeuw Brucom

Een kunstvoorwerp uit Alsemberg is opgenomen in de zogenaamde topstukkencollectie van de Vlaamse overheid. Het gaat om een zilveren monstrans uit de 17de eeuw. Het object wordt zorgvuldig bewaard in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Alsemberg en is het vierde voorwerp uit de regio Zennevallei dat...