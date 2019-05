KFC Strombeek levert stamnummer in

Dat het niet goed ging met KFC Strombeek was al bekend: de eerste ploeg zou stoppen, er was sprake van een fusie met KSC Grimbergen, maar kijk: de club levert nu zelf z'n stamnummer in. Een failliet van de club? Dat niet, zo bevestigen verschillende bronnen, maar er is wel een stopzetting van de activiteiten. De overgebleven spelers gaan allicht voor een groot deel overstappen naar voetbalclub KFC Grimbergen.

Voorzitter Christain Donneux van KFC Strombeek: "Er is heel lang gepraat over een fusie met KFC Grimbergen. We hebben een overlegplatform en praten nog steeds. Wat er op sportief vlak allemaal zal gebeuren, is nog niet duidelijk, maar we willen vooral ook voor de jeugdspelers een goede oplossing."

Christophe Glorieux van de sportieve jeugdcel van KSC Grimbergen: "We willen zoveel mogelijk kinderen in onze eigen gemeente laten voetballen. Door de stopzetting van KFC Strombeek hebben wij vanuit KSC Grimbergen zoveel mogelijk jeugdspelers ingeschreven. Er was een voorinschrijving van 90 kinderen van Strombeek en daarvan zijn er 45 in KSC Grimbergen opgenomen. Maar we kunnen niet zomaar ploegen blijven bijmaken: dat vergt telkens heel wat vrijwilligerswerk en jeugdtrainers die we niet gemakkelijk vinden. Er is dus nu nog een wachtlijst van 45 jeugdspelers voor de jeugdteams van KSC Grimbergen."