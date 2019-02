Kimeli wil weer Belgisch Kampioen veldlopen worden

Isaac Kimeli uit SInt-Pieters-Leeuw wil weer als eerste over de finish komen op het Belgisch kampienschap veldlopen. Dat staat zondag in Brussel op het programma.

Isaac Kimeli uit Sint-Pieters-Leeuw is er duidelijk op gebrand om zondag al voor de vierde keer in zijn carrière de titel van Belgisch kampioen te pakken. De omstandigheden zitten dan ook mee: het is goed weer en het parcours ligt de Leeuwenaar wel.

Bovendien heeft Kimeli de goede vorm te pakken. Hij staat momenteel aan de leiding in het regelmatighiedscriterium van de Crosscup. In die Crosscup moest hij 2 weken geleden wel de overwinning laten aan Lander Tytgat, die ook nu zondag stevige concurrentie belooft. Kimeli relativeert: "Ik was in Rotselaar niet fris en het parcours lag me evenmin."

Tytgat zal zondag niet de enige concurrent zijn. Er is bijvoorbeeld ook Jeroen D'Hoedt uit Halle en er is ook Soufiane Bouchiki, die belooft heeft om de wedstrijd van in het begin hard te maken.

Kimeli slaapt momenteel in Leuven, meer bepaald in het hoogtecentrum van de Bakala Academy, een zuurstofarme omgeving waarin hoogtes van 4000 meter en meer worden gesimuleerd. Op die manier hoopt Kimeli zondag in topconditie aan de start te kunnen verschijnen.

Nadien wil Kimeli zo snel mogelijk de limiet op de 5000 meter voor het Wk halen. En in 2020 wachten de Olympische Spelen in Tokyo...Maar eerst zondag voor de vierde keer Belgisch kampioen!