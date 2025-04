Koen Wauters en Tom De Leeuw van Team Feryn Dakar winnen tweede etappe in Morocco Desert Challenge: “Onverhoopt goed ”

Team Feryn Dakar doorkruist sinds dit weekend de Sahara. In de woestijn voelen de rallypiloten van Team Feryn zich als vissen in het water. De rijders zetten in de tweede etappe mooie resultaten neer.

"Die vierde plaats is eigenlijk onverhoopt"

Koen Wauters en copiloot Tom De Leeuw finishten gisteren als eerste in hun klasse en vierde in het algemeen klassement. Er kon een brede glimlach af toen Koen Wauters het bivak van La'ayoune binnen reed. “Het was een heel goede etappe met op het einde nog een pittig stuk navigatie waardoor we heel even naar de finish hebben moeten zoeken”, zegt Wauters. “Die vierde plaats is eigenlijk onverhoopt en maakt me bijzonder blij. Vanaf het begin van de etappe zat het gevoel goed en bleven we ondanks de drie verplichte stops gefocust, al was dat niet eenvoudig. Of het een mooie etappe was is moeilijk te zeggen. Ik was zo gefocust om het parcours en op de nota’s van Tom dat ik geen tijd heb om rond te kijken. Het parcours was zwaar verhard met veel stenen zonder echt cassant te zijn. Het zand is voor morgen. Bij aanvang van de etappe worden we meteen getrakteerd op 35 kilometer duinen. Onze startpositie zou morgen wel een troef kunnen zijn. Net achter de snelste rijders met enkele sporen. Dat lijkt me ideaal.” In de stand schuift Koen Wauters op naar de achtste plaats algemeen, goed voor plaats drie in zijn klasse.

Vandaag minder goed nieuws uit de woestijn. Tijdens de derde etappe liep het mis in de duinen en brak het stuurhuis af. Het duo kon niet meer verder, de auto moest weggesleept worden. Het Feryn Dakar Team doet er alles aan om de wagen op te lappen en morgen aan de start te krijgen.

Twee gedachten

Pascal Feryn eindigde als zeventiende in het algemeen klassement, goed voor de zesde plaats in zijn klasse. Achteraf hinkte Feryn op twee gedachten. “De etappe verliep perfect voor ons, de laatste twee kilometer buiten beschouwing gelaten. Voor ons reden twee buggy’s die veel stof opwierpen. Plotseling zagen we drie wagens onze richting uitkomen en werd het ons snel duidelijk dat de finish goed verstopt was. Met zo’n vijftien wagens hebben we gezocht naar de juiste piste. We hebben daar toch een klein kwartier verloren schat ik zo. Deze ochtend zijn we als 51ste gestart om als zeventiende te finishen. Dan weet je dat we heel wat andere deelnemers hebben ingehaald. Bij de ene verliep dat al wat vlotter dan bij de andere. Ik ben vooral blij voor mijn vriend Koen die het uitstekend heeft gedaan”, zegt Pascal Feryn. In de stand schuift Pascal Feryn op naar de negentiende plaats en de zesde in zijn klasse.

Vintage en vrachtwagens

Elke dag is een stap in de goede richting voor de jonge Feryn broers. Nicola Feryn eindigde als dertigste en eerste in de vintage categorie. In de stand is Nicola eveneens dertigste. Cedric Feryn, Alexander Peeters en Bjorn Burgelman eindigden zevende bij de vrachtwagens. In de stand staan de bestuurds eveneens op de zevende plaats.