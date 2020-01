KSC Grimbergen wil professionaliseren en voert trainerswissel door

Met PROJECT KSCG 2020 wil Grimbergen de club grondig professionaliseren. Het project bevat ingrijpende wijzigingen in de visie, de structuur, de werking en het financieel plan van de club alsook in de samenwerking met de supportersvereniging. Zo moet de eerste ploeg financieel en sportief terug gezond worden en kijkt daarbij vooral naar eigen jeugdspelers die doorstromen naar het eerste elftal.

"De club neemt daarom afscheid van de integrale sportieve cel van de eerste ploeg. Het bestuur dankt de trainers voor de geleverde inspanningen in niet evidente tijden en wenst hen het allerbeste naar de toekomst toe", aldus KSC Grimbergen. Vito Simone, die in 2017 al vier maanden aan de slag was bij Grimbergen, deelt die visie met de club en wordt de nieuwe trainer. Hij was ook al actief bij onder meer Wolvertem, Woluwe-Zaventem en Delta Londerzeel.

KSC Grimbergen geeft zichzelf drie jaar om de werking van de eerste ploeg financieel op orde te krijgen. Die reed de voorbije jaren een hobbelig parcours met twee opeenvolgende degradaties. "Verder wordt de jeugdwerking hertekend en smelten het jeugd- en het seniorenbestuur smelten samen tot één bestuur. We zijn nog op zoek naar een sportief manager die de sportieve cel van de club moet aansturen", aldus KSC Grimbergen.