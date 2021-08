Kurt Bogaerts, coach van mountainbiker Pidcock: "Dat goud van Tom is oververdiend"

Het goud dat turnster Nina Derwael dit weekend won op de Olympische Spelen is er eentje met een regiorandje, want haar vaste kinesist Wouter Taurin die nu nog bij haar in Tokio is, heeft zijn eigen kinesitherapiepraktijk in Sint-Pieters-Leeuw. Maar ook de gouden medaille die de Brit Tom Pidcock vorige week won in het mountainbiken hoort voor een stukje thuis in onze regio, want de trainer van Pidcock is Kurt Bogaerts uit Merchtem. Hij is intussen terug uit Tokio.