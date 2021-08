Maurine Ricour uit Bever wint 25ste editie Bikelife Duatlon in Halle

In Halle werd gisteren de Bikelife Duatlon georganiseerd. Het sportevenement was aan zijn 25e editie toe en daarom werd een Hals kampioenschap aan de wedstrijd gekoppeld.

De Bikelife Duatlon in Halle bestaat uit 5 kilometer en 600 meter lopen, daarna 32 kilometer fietsen om af te sluiten met opnieuw 5 kilometer en 600 meter lopen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen wint de topfavoriet. Bij de mannen komt Belgisch kampioen Angelo Vandecasteele als eerste over de streep. Bij de vrouwen is dat regiogenote Maurine Ricour uit Bever. Ze wint voor derde keer in Halle.

Naast de Belgische top doen ook heel wat amateuratleten mee. Zij die uit Halle komen maken kans op het winnen van het Hals kampioenschap.

“Omdat het de 25e editie is van onze duatlon willen we de lokale atleet in de schijnwerpers zetten met het Hals kampioenschap. Dat houdt in dat we per leeftijdscategorie een Halse kampioen aanduiden, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dat zijn 18 blije gezichten die we op ons podium mogen zien”, zegt organisator Wietse Deprins.

Een uitgebreid verslag vanavond in ons nieuws.