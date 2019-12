Meer dan 20.000 toeschouwers zien van der Poel domineren in Diegem

De avondcross van Diegem is andermaal een succesrecept gebleken. Spektakel in de wedstrijd, gezelligheid troef rond het parcours. Tussen de 20 en 25.000 toeschouwers zagen van der Poel domineren. De organisatie zou daarmee de recordeditie van 2013 benaderen. In het afscheidjaar van Sven Nys kwamen er 22.000 bezoekers opdagen.

Op het vlak van aantal wielrenners is 2019 sowieso een recordeditie geworden. Meer dan 300 veldrijders kwamen in verschillende categorieën aan de start. Het was voor de organisatie, Wielerclub Sint-Anna Vooruit, een grote klus om alles in goede banen te leiden. Tal van straten werden afgesloten, ook voor twee grote VIP-parkings en parkeerplek voor alle campers van de deelnemers.

Langsheen het parcours zelf dan konden 1.500 een dag lang hun huis niet uit. De organisatie wil volgend jaar de overstap maken naar de vernieuwde Wereldbeker én als het even kan ook zo'n plek - vlak voor de jaarwisseling - behouden. Volgens kenners had Diegem al een ijzersterk dossier en wordt dat nu nog versterkt door het aantal toeschouwers dat is komen opdagen.

Foto: screenshot Sporza