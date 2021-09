Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zijn uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. In derde ronde waren ze niet opgewassen tegen landgenote Elise Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh. Het Vilvoordse duo verloor in twee sets: 6-0 en 6-2.

Minnen en Van Uytvanck uitgeschakeld in dubbelspel US Open

Elise Mertens, die dit jaar al Wimbledon en de Australian Open won in het dubbelspel, maakte een sterke indruk met haar dubbelpartner Hsieh. In de eerste set gunden ze Minnen en Van Uytvanck geen enkel spelletje. Ook in de tweede set kon het Vilvoordse duo weinig weerwerk bieden tegen Mertens en Hsieh. Het beste tennisduo van het moment in het vrouwen dubbel haalde ook set twee overtuigend binnen: 6-2.

Voor Minnen en Van Uytvanck zit de US Open erop. Beide speelsters zijn ook al uitgeschakeld in het enkelspel. Van Uytvanck ging er in de eerste ronde uit tegen de Spaanse Badosa. Greet Minnen haalde voor het eerst in haar carrière de derde ronde van een Grand Slam-tornooi. Ze won haar partijen tegen de Argentijnse Podoroska en de Russische Samsonova, maar moest daarna haar meerdere erkennen in de Canadese Andreescu.