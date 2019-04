Afgelopen week waren er in Val d'Isère in Frankrijk de Belgische Kampioenschappen. Robin werd zowel in de slalom als in de Super G Belgisch kampioen bij de U18. In de reuzenslalom werd hij tweede. Robin is op de wereldranglijst nu de beste Belg bij de U18 en dat in drie de disciplines. Wyffels kan dus terugblikken op een prachtseizoen. Enkel het European Youth Olympic Festival in Bosnië-Herzegovina viel tegen. Daar kon Robin door materiaalpech niet uitblinken.