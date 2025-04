Tijdens de Grote Prijs van Sardinië van afgelopen weekend belandt motorcrosser Lucas Coenen uit Overijse van de hemel in de hel. Lucas wint overtuigend de eerste manche, maar na drie valpartijen moet hij opgeven in de tweede manche. Daardoor eindigt Lucas 7de. Hij staat na 4 races vierde in de tussenstand voor het WK in de MXGP. Hier het verslag van de wedstrijd.