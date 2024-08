Na sluiting zwembad Roosdaal: aquafitnessclub vindt onderdak in Ternat

"Hoewel het jammer is, hebben we begrip voor de sluiting. We zijn meteen op zoek gegaan naar alternatieven voor onze meer dan 100 leden. Het zwembad van Ternat brengt een oplossing: vanaf september kunnen we op maandag en donderdag daar terecht", aldus Bart Boddin van AquaFunPajot.

"Het zwembad in Ternat is ook wat groter. Voor wie in Ternat woont, is het misschien een voordeel dat er daar nu een extra aanbod is. Op vrijdagavond vonden er al lessen plaats in Ternat. Maandag hadden we nog geen aanbod, vanaf dit seizoen wel."

Aquafitness is een sport die de laatste jaren in Vlaanderen aan een steile opmars bezig is. Ook in het Pajottenland is de combinatie van aquajogging en aquarobics populair. "Aquafitness werd vroeger ten onrechte gelinkt aan senioren. De bedoeling is om je hartslag elke les flink te laten stijgen en door de weerstand van het water ook aan spierkracht te werken. Door te bewegen in het water blijven de gewrichten, vooral de knieën en de rug, gespaard van te veel schokken", zegt Bart Boddin.