Net geen medaille voor Kiki To op Paralympische Spelen

Voor de Spelen stond Kiki To derde op de wereldranglijst en Meng Lu vierde. Dat beide dames aan elkaar gewaagd zouden zijn, stond dus in de sterren geschreven.

Hun duel eindigde twee keer op 21-9, in het nadeel van Kik To. Zo eindigde haar Paralympisch avontuur. Het brons gaat zo naar Meng Lu.

Man-Kei To werd vorig jaar nog Europees kampioene in Rotterdam en pakte dit voorjaar de bronzen medaille op het WK in Thailand.

In Goudzoekers volgden we Kiki in aanloop naar de Spelen. Herbekijk de aflevering hier.