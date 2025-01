Maxine Van den Steen uit Opwijk heeft op het Belgische kampioenschap baanwielrennen in Heusden-Zolder goud gepakt in de ploegkoers bij de nieuwelingen. Ze vormde een aflossingsduo met Maïte uit Nazareth. Maxine doet het ook goed op de weg. In het voorjaar staat het BK tijdrijden met stip in de agenda. Een naam om in het oog te houden.