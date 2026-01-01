Nu ook dosis pech voor Cédric Feryn en Bjorn Burgelman in Africa Eco Race: “De bezemwagen haalden ons uit de woestijn”

Met frisse moed begonnen Cédric en Bjorn dinsdagochtend aan het rondje met start en aankomst in Aïdzidine. “Na zo’n 100 km is het vermogen voor een eerste keer weggevallen. We hebben ons aan de kant gezet. Bjorn heeft een kleine herstelling gedaan en een overbrugging aan de elektronica. Nadien kwamen de eerste duinen eraan, daar zijn we goed doorgekomen”, legt Cédric Feryn uit.

De tweede duinengordel bracht Cédric en Bjorn nog meer in de problemen. “De temperaturen liepen op tot zo’n 45 graden. Het zand was niet dragend waardoor we na enkele kilometers vast kwamen te zitten. We zijn beginnen scheppen, maar je zakte eigenlijk vrijwel meteen tot aan je knieën in het zand. Telkens we de wagen loskregen, zakte die vier meter verder opnieuw in het zand. De auto was heel zwaar, de duinen waren bijzonder mul. We hebben daar veel tijd verloren. Na zes keer scheppen bij die temperaturen waren we steendood. We hebben dan even gewacht en het nog één keer geprobeerd, met succes. Eens door de duinen keerde het vermogensprobleem telkens weer terug en konden we eigenlijk enkel nog in de lage versnellingen tegen 50 à 60 km per uur rijden. Net voor de derde duinengordel hebben we de wagen gereset, met succes. Bij een steile afdaling van een duin is de wagen wel even op de neus terechtgekomen, maar meer dan wat blikschade was er niet aan de hand”, zegt Cédric Feryn.

Hulp van de bezemwagen

Nadat ook de derde duinenpartij overwonnen werd, stak het vermogensprobleem opnieuw de kop op en bleek het onoplosbaar. “De organisatie heeft ons dan met de bezemwagen uit de woestijn gehaald en naar het bivak gebracht”, zegt Cédric Feryn.

De rit naar het bivak duurde drie uur. Het duo was om half drie vannacht ter plaatse. “Eerst werd de schade aan de carrosserie aangepakt, waarna de zoektocht naar het elektronisch probleem begon. Nadat de wagen van de vrachtwagen werd geladen, startte die als bij wonder en konden we gewoon rijden. Het probleem had zichzelf opgelost. Had het te maken met de hitte of met het stof? We hebben er het raden naar. Het team heeft alles gecheckt, maar heeft niets gevonden”, zegt Bjorn Burgelman.

De negende etappe brengt de deelnemers vandaag naar het bivak van Ouad Naga in Mauritanië. Onderweg wacht hen een uitdagend parcours van 426 km.