Olympic Essenbeek Halle haalt broers Borlée binnen

De broers Dylan, Jonathan Kevin Borlée en Camille Laus verdedigen vanaf 2021 de kleuren van Olympic Essenbeek Halle. De Halse atletiekclub krijgt er in één klap vier Olympische atleten bij. "Onze bescheiden club wordt zo de hofleverancier van de Belgische atletiekploeg", aldus een trotse voorzitter Jean-Pierre De Staercke.

De transfers hingen al een tijdje in de lucht, maar zijn nu officieel. De broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée en Belgian Cheetah Camille Laus zijn voortaan lid van Olympic Essenbeek Halle. Het is een rechtstreeks gevolg van de overstap van Team Borlée naar Sport Vlaanderen. De Halse atletiekclub krijgt er dus vier Olympische atleten bij.

“We heten Jacques en zijn atleten van harte welkom”, zegt Jean-Pierre De Staercke, voorzitter van Olympic Essenbeek Halle. “Uiteraard zijn we blij en trots. Met Isaac Kimeli en Jonathan Sacoor hadden we al twee Olympische atleten in huis. Nu komen daar nog eens vier kleppers van internationale topklasse bij. Het bescheiden Olympic Essenbeek Halle wordt zo ineens ‘hofleverancier’ van de atletiekploeg van Team Belgium."

Vooral ook omdat ook Robin Hendrix en Vanessa Sterckendries nog een reële kans maken op kwalificatie voor Tokio 2021. De keuze van de Borlées voor Olympic Essenbeek Halle is logisch omdat ze er met Sacoor en ook Tuur Bras ook trainingsgenoten terugvinden. Schitteren op de interclubs zullen de Borlées en Laus nog niet kunnen doen.

Foto: Facebook The Borlees