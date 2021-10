Opnieuw geen punten voor SK Pepingen-Halle

De Pirates stonden in de rangschikking van tweede nationale twaalfde met vijf punten. In een evenwichtige partij waren het de bezoekers die een eerste keer toesloegen, Ernst zorgde voor de 0-1 voorsprong. Pepingen-Halle liet zich niet uit zijn lood slaan en kwam voor de rust nog op gelijke hoogte via Figys. In de tweede helft leek de thuisploeg de betere, groot was dan ook de verbazing wanneer na mistasten in de verdediging Sawaneh de bezoekers weer op voorsprong bracht. Pepingen-Halle kwam nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar had het geluk niet aan zijn zijde vandaag. Het verloor van City Pirates en pakt zo een troosteloze 3 op 21.