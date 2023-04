Eersteprovincialer Volley Opwijk heeft naast de Beker van Brabant in het volleybal gegrepen. Het verloor met 3-1 van Berg-Op Wijgmaal, dat een reeks lager speelt.

Opwijk grijpt naast Beker van Brabant in het volleybal

De bekerfinale begint als een sprookje voor de Opwijkenaren. Het gaat lang gelijk op, maar het is Opwijk dat aan het langste eind trekt: 21-25 voor Opwijk. Maar in de tweede set is Berg-op Wijgmaal veel dominanter. Het herpakt zich en wint de tweede set met 25-19. Berg-op Wijgmaal trekt die lijn door en wint ook de derde en vierde set. Een teleurstellend resultaat voor Volley Opwijk, al zijn ze blij met het afgelegde parcours.

"Ik denk dat de beste ploeg gewonnen heeft vandaag", zegt trainer Jean-Paul Dehaese. "Het is een ploeg die veel meer ervaring heeft. De eerste set hebben we dat heel goed opgelost. Daarna zij die mannen oplossingen beginnen zoeken waar we geen antwoord op hadden."