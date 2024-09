Pepingen-Halle kan thuis niets rapen tegen Hoegaarden-Outgaarden

Pepingen-Halle heeft het moeilijk om in de eerste helft veel kansen af te dwingen, de laatste pass ontbreekt. Dat doen de bezoekers beter, een paar keer zetten ze Mwaso aan het werk. Even later levert hen dat ook een doelpunt op. Hermans scoort met een verre vrije trap. 0-1 is ook de ruststand.

In de tweede helft is de thuisploeg gretiger, maar het doelhout werkt niet mee. Pepingen-Halle heeft het lastig om een doelpunt te maken en moet oppassen voor de tegenstoot, want daarop is Hoegaarden-Outgaarden gevaarlijk. Ze lijken er even 0-2 van te maken, maar dat doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel.

De thuisploeg kan geen punt meer uit de brand slepen en verliest met 0-1, zo hebben ze na twee matchen nog geen punt gepakt.

We blikken ook graag even vooruit naar komend voetbalseizoen: